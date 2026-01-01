DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.773.778,17 -0,22%

Hizan’da Dipçik Üretim Atölyesinde Yangın — Atölye ve Malzemeler Hasar Gördü

Bitlis’in Hizan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bir dipçik üretim atölyesinde çıkan yangın, atölye ve malzemelerin yanmasına neden oldu; can kaybı yok, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:43
Hizan’da Dipçik Üretim Atölyesinde Yangın — Atölye ve Malzemeler Hasar Gördü

Hizan’da Dipçik Üretim Atölyesinde Yangın

Olayın Detayları

Bitlis’in Hizan ilçesinde gece saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir dipçik üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe yol açtı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve Hasar

Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hızla sevk edilerek yoğun bir çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında atölyede bulunan ceviz ağaçları ile çok sayıda üretim malzemesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın büyük olduğu bildirildi.

Soruşturma

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNE BAĞLI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE GECE SAATLERİNDE BİR DİPÇİK ÜRETİM...

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNE BAĞLI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE GECE SAATLERİNDE BİR DİPÇİK ÜRETİM ATÖLYESİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI.

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNE BAĞLI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE GECE SAATLERİNDE BİR DİPÇİK ÜRETİM...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'te Kar Etkili: Çocuklar Beyazın Tadını Çıkardı
2
Düzce'de Trafik Denetimi: 1.711 Sürücüye Ceza, 92 Araç Trafikten Men
3
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 48 Kişiye İşlem, 2 Tutuklama
4
Bilecik'te Kar Yağışı: 35 CGA 725 Plakalı Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
5
Kapıdağ'da 5 Gündür Kayıp: Elif Kumal İçin Aramalar Sürüyor
6
Elazığ'da Minibüs Şarampole Devrildi: 9 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları