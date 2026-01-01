Hizan’da Dipçik Üretim Atölyesinde Yangın — Atölye ve Malzemeler Hasar Gördü

Hizan’da Dipçik Üretim Atölyesinde Yangın

Olayın Detayları

Bitlis’in Hizan ilçesinde gece saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir dipçik üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe yol açtı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve Hasar

Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hızla sevk edilerek yoğun bir çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında atölyede bulunan ceviz ağaçları ile çok sayıda üretim malzemesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın büyük olduğu bildirildi.

Soruşturma

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

