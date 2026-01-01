Düzce'de 121 Aranan Şahıs Yakalandı: 22 Tutuklama

DÜZCE(İHA) — Jandarma ve Polis ortak operasyonu

Jandarma ve Polis ekipleri, suçların azaltılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 121 şahsı yakaladı. Yakalananlardan 22'si adli makamlarca tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uygulamalarında toplam 18 bin kişi sorgulandı. Yapılan denetim ve kontroller kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yoğun bir çabanın parçası olarak kaydedildi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 2 tabanca, 8 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 510 mermi ve 4 kartuş bulunuyor.

Polis ve Jandarma birimleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve suçla mücadeleyi sürdürmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

