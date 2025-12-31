DOLAR
Arnavutköy Terkos'ta Boşaltılan Bungalovlarda Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Arnavutköy Terkos'ta usulsüz işletildiği için boşaltılan bungalov otelde çıkan yangın söndürüldü; 2 bungalov kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:35
Olay 19.30 sıralarında meydana geldi

Arnavutköy'ün Terkos Mahallesi'nde, usulsüz işletildiği gerekçesiyle kısa süre önce boşaltılan ve içinde yaklaşık 10 adet bungalov bulunan konaklama yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, 19.30 sıralarında başladı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak 2 adet bungalov kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, otelin kısa bir süre önce belediye tarafından mühürlenerek kapatıldığını bildirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

