Arnavutköy Terkos'ta Boşaltılan Bungalovlarda Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Olay 19.30 sıralarında meydana geldi

Arnavutköy'ün Terkos Mahallesi'nde, usulsüz işletildiği gerekçesiyle kısa süre önce boşaltılan ve içinde yaklaşık 10 adet bungalov bulunan konaklama yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, 19.30 sıralarında başladı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak 2 adet bungalov kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, otelin kısa bir süre önce belediye tarafından mühürlenerek kapatıldığını bildirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

