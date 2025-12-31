DOLAR
Uşak Valisi Naci Aktaş'tan Yılbaşı Denetimi: 55 Noktada bin 442 Personel Görevde

Vali Naci Aktaş, yeni yıl öncesi polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti; il genelinde 55 noktada bin 442 personel görevde.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:23
Uşak Valisi Naci Aktaş'tan Yılbaşı Denetimi: 55 Noktada bin 442 Personel Görevde

Uşak Valisi Naci Aktaş'tan yılbaşı denetimi

Polis ve jandarma uygulama noktalarında 24 saat görev

Uşak Valisi Naci Aktaş, yeni yıl dolayısıyla 7/24 kesintisiz hizmet veren polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

İlk olarak Ankara-Uşak karayolu üzerindeki polis trafik uygulama noktasına giden Vali Aktaş, burada görevli polis ekipleri ve yolculuk yapan vatandaşlarla bir araya gelerek yeni yıl dileklerini iletti.

Daha sonra Jandarma Uygulama Noktası'na geçen Vali Aktaş, Cumhuriyet Mahallesi Atapark Meydanı'ndaki uygulama noktasında görev başındaki jandarma personeliyle sohbet ederek onların yeni yılını kutladı.

Vali Aktaş ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla tüm planlamalar yapıldı ve her alanda hizmet tedbirler alındı. Jandarma ve emniyet ekiplerimizce il genelinde güvenlik anlamında tüm tedbirler alındı. İl genelinde 55 uygulama noktasında bin 442 jandarma ve emniyet personelimiz görevinin başındadır. Ben bu vesileyle yeni yılın ülkemize birlik, beraberlik ve esenlik getirmesini diliyor, tüm hemşerilerime sağlıklı, huzurlu ve bereketli yıllar diliyorum. Görevi başında olan, nöbette olan tüm mesai arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Vali Aktaş'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç eşlik etti.

