DOLAR
42,9 -0,04%
EURO
50,43 -0,18%
ALTIN
5.946,36 0,92%
BITCOIN
3.755.828,41 0,42%

Muş'ta Yeni Yıl Mesaisi: Vali Avni Çakır Sahadaki Ekipleri Ziyaret Etti

Muş Valisi Avni Çakır, karla mücadele ve görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek çalışmalara destek verdi, ekiplerin yeni yılını kutladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:27
Muş'ta Yeni Yıl Mesaisi: Vali Avni Çakır Sahadaki Ekipleri Ziyaret Etti

Muş'ta Yeni Yıl Mesaisi: Vali Avni Çakır Sahadaki Ekipleri Ziyaret Etti

Vali Avni Çakır, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki güvenlik güçleri ile karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Karla mücadele sahasında bilgilendirme

Vali Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli ile birlikte merkeze bağlı Toprakkale köyü yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekiplerle bir araya geldi. Karla mücadele kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür’den bilgi alan Çakır, personele kolaylıklar diledi.

Çakır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kar yağışının kentte devam ettiğini belirterek, "İl Özel İdaresi olarak tüm ekiplerimizle şu an sahadayız. 68 iş makinemiz ve 110 personelimizle vatandaşın yeni yıla huzur içerisinde girmeleri noktasında elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 180 köy yolumuz şu an için kapalı durumda ama kar yağışını ilerleyen saatlerinde muhtemelen bu sayıda biraz daha artacak. Ama tüm ekiplerimiz sabaha. Vatandaşlarımızın konforunu arttırmak, ulaşımlarını kesintisiz sağlamak için sahada olacağız. Gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Şu ana kadar da 6 bin kilometreden fazla yol açma çalışması gerçekleştirdik" dedi.

Güvenlik önlemleri ve ziyaretler

Vali Çakır, Üniversite Kavşağı’nda uygulama yapan jandarma ekiplerini, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında polisleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelini de ziyaret ederek, görev başındakilerin yeni yıllarını kutladı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çakır, ziyaretlere ilişkin olarak, "Vatandaşlarımız, milletimiz ve devletimiz adına güvenlik güçlerine görevlerinde kolaylıklar dilemek amacıyla buradayız. İl genelinde 5 ilçemiz, 368 köyümüz ve 217 mezramızda vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde kutlamaları, geçirmeleri amacıyla emniyet anlamında her türlü tedbirimizi aldık. Bu kapsamda jandarma sorumlu sahamızda yaklaşık 1450 personel, emniyet sorumlu sahamızda da 800 personelle gereken her türlü tedbirleri aldık. Bu tedbirlerimiz 2 Ocak Cuma gününe kadar devam edecektir. Biz bu kapsamda vatandaşlarımıza, yeni yılda tüm vatandaşlarımıza en içten dileklerimizi sunuyoruz. Yeni yılın tüm hemşehrilerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. 2026 yılında memleketimizi, ilimizi her bakımdan çok daha gelişmiş bir seviyeye, çok daha ilerlemiş bir seviyeye ulaştırmak için uyum içerisinde de çalışacağımızı tekrar ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Destek ve moral

Vali Çakır, ziyaret ettiği güvenlik güçleri ve karla mücadele ekiplerine tatlı ikramında bulundu.

MUŞ VALİSİ AVNİ ÇAKIR, YENİ YIL DOLAYISIYLA GÖREV BAŞINDAKİ GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE KARLA MÜCADELE...

MUŞ VALİSİ AVNİ ÇAKIR, YENİ YIL DOLAYISIYLA GÖREV BAŞINDAKİ GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLEDİ.

MUŞ VALİSİ AVNİ ÇAKIR, YENİ YIL DOLAYISIYLA GÖREV BAŞINDAKİ GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE KARLA MÜCADELE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Valisi Hulusi Şahin: Aralık'ta DEAŞ'e 20 operasyon, 57 gözaltı
2
Antalya'da Aralıkta DAEŞ'e 20 Operasyon — Vali Hulusi Şahin'den Açıklama
3
Sivas'ta Kaçak Alkol Operasyonu: Çok Sayıda Sahte İçki ve Materyal Ele Geçirildi
4
Tekirdağ Emniyeti’nden Yılbaşı İçin Üst Düzey Önlem
5
Siirt'te Kar Küreme Aracıyla Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Konya Protokolü: Sürücü ve Polislerin Yeni Yılını Kutladı
7
Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama, 80 bin 170 hap

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları