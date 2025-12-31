DOLAR
42,9 -0,04%
EURO
50,43 -0,18%
ALTIN
5.946,36 0,92%
BITCOIN
3.755.828,41 0,42%

Adana'da 'Yılbaşı Huzur ve Güven' Uygulaması — 9 bini aşkın personelle denetim

Adana'da yeni yıl öncesi düzenlenen 'Yılbaşı Huzur ve Güven' uygulamasında 9 bini aşkın polis ve jandarmayla geniş çaplı denetimler yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:27
Adana'da 'Yılbaşı Huzur ve Güven' Uygulaması — 9 bini aşkın personelle denetim

Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi

Vali Köşger, emniyet ve jandarma yetkilileriyle denetimde

Adana’da yeni yıl öncesi düzenlenen "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı başta olmak üzere kent genelinde yapıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi kentte de hem jandarma hem de polis birçok noktada görev aldı. Uygulamada 9 bini aşkın güvenlik görevlisi sahada görev yaptı.

Denetimlere Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve ilçe Kaymakamı Ekrem İnci katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular bilgilendirildi, yetkililer vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Yavuz Selim Köşger, alınan güvenlik önlemlerini yerinde denetlediklerini belirterek, 9 bini aşkın emniyet mensubuyla her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

ADANA'DA YENİ YIL ÖNCESİ VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA "YILBAŞI HUZUR VE...

ADANA'DA YENİ YIL ÖNCESİ VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA "YILBAŞI HUZUR VE GÜVEN" UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ADANA'DA YENİ YIL ÖNCESİ VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA "YILBAŞI HUZUR VE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Valisi Hulusi Şahin: Aralık'ta DEAŞ'e 20 operasyon, 57 gözaltı
2
Antalya'da Aralıkta DAEŞ'e 20 Operasyon — Vali Hulusi Şahin'den Açıklama
3
Sivas'ta Kaçak Alkol Operasyonu: Çok Sayıda Sahte İçki ve Materyal Ele Geçirildi
4
Tekirdağ Emniyeti’nden Yılbaşı İçin Üst Düzey Önlem
5
Siirt'te Kar Küreme Aracıyla Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Konya Protokolü: Sürücü ve Polislerin Yeni Yılını Kutladı
7
Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama, 80 bin 170 hap

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları