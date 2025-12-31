Adana'da 'Yılbaşı Huzur ve Güven' Uygulaması — 9 bini aşkın personelle denetim

Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi

Vali Köşger, emniyet ve jandarma yetkilileriyle denetimde

Adana’da yeni yıl öncesi düzenlenen "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı başta olmak üzere kent genelinde yapıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi kentte de hem jandarma hem de polis birçok noktada görev aldı. Uygulamada 9 bini aşkın güvenlik görevlisi sahada görev yaptı.

Denetimlere Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve ilçe Kaymakamı Ekrem İnci katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular bilgilendirildi, yetkililer vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Yavuz Selim Köşger, alınan güvenlik önlemlerini yerinde denetlediklerini belirterek, 9 bini aşkın emniyet mensubuyla her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

