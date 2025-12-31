DOLAR
42,9 -0,04%
EURO
50,43 -0,18%
ALTIN
5.946,36 0,92%
BITCOIN
3.755.828,41 0,42%

Kastamonu'da Hafif Ticari Araç 20 Metrelik Şarampole Yuvarlandı — Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Kastamonu Hanönü'de 77 AAT 095 plakalı hafif ticari araç, buzlanan yolda kayarak yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı; sürücü yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:31
Kastamonu'da Hafif Ticari Araç 20 Metrelik Şarampole Yuvarlandı — Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Kastamonu'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesi Ekinsökü Mahallesi’nde meydana gelen kazada, buzlanan yolda kayganlık nedeniyle kontrolden çıkan bir hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Kaza ve sürücünün durumu

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 77 AAT 095 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 20 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Olayda araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kurtarma çalışması

Kaza sonrası bölgeye intikal eden ekipler, araç kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkartıldı ve bölge güvenli hale getirildi.

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNE BUZLANIN YOL NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ...

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNE BUZLANIN YOL NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ, YAKLAŞIK 20 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI.

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNE BUZLANIN YOL NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Valisi Hulusi Şahin: Aralık'ta DEAŞ'e 20 operasyon, 57 gözaltı
2
Antalya'da Aralıkta DAEŞ'e 20 Operasyon — Vali Hulusi Şahin'den Açıklama
3
Sivas'ta Kaçak Alkol Operasyonu: Çok Sayıda Sahte İçki ve Materyal Ele Geçirildi
4
Tekirdağ Emniyeti’nden Yılbaşı İçin Üst Düzey Önlem
5
Siirt'te Kar Küreme Aracıyla Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Konya Protokolü: Sürücü ve Polislerin Yeni Yılını Kutladı
7
Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama, 80 bin 170 hap

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları