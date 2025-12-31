Kastamonu'da Hafif Ticari Araç 20 Metrelik Şarampole Yuvarlandı — Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Kastamonu'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı
Kastamonu’nun Hanönü ilçesi Ekinsökü Mahallesi’nde meydana gelen kazada, buzlanan yolda kayganlık nedeniyle kontrolden çıkan bir hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.
Kaza ve sürücünün durumu
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 77 AAT 095 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 20 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Olayda araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kurtarma çalışması
Kaza sonrası bölgeye intikal eden ekipler, araç kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkartıldı ve bölge güvenli hale getirildi.
KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNE BUZLANIN YOL NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ, YAKLAŞIK 20 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI.