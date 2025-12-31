DOLAR
Düzce'de Yılbaşı Tedbirleri: Bin 56 Noktada Kamera ile Detaylı Denetim

Düzce Valiliği, yılbaşı tedbirleri kapsamında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ile binin üzerindeki kamerayı kullanarak şehirde detaylı denetim yürütüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:24
Düzce Valiliği, il genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında kapsamlı bir denetim çalışması yürütüyor. Kent merkezinde ve ilçelerde güvenliğin artırılması için emniyet ekipleri yoğun önlem almış durumda.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ile Anbean Takip

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenliği Yönetim Sistemi aracılığıyla kent merkezi, Bahçeşehir ve Konuralp bölgeleri ile ilçe merkezleri anbean izleniyor. Düzce'de yılbaşı tedbirleri çerçevesinde emniyet ekiplerine bağlı binin üzerindeki kamera ile şehir detaylı şekilde takip ediliyor.

Kamera Dağılımı ve Müdahale

Ekipler; 188 noktada 478 MOBESE, 21 PTS noktasında 74 PTS kamerası, 2 mobil PTS kamerası ve 502 çevre güvenliği kamerası olmak üzere toplamda bin 56 noktadan şehri izleyerek olaylara kısa sürede müdahale ediyor.

Bu kapsamlı izleme sistemi sayesinde güvenlik birimleri, yoğunlaşan yılbaşı etkinlikleri ve nüfus hareketliliği sırasında hızlı ve koordineli müdahale imkânına sahip bulunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

