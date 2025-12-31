Düzce'de Yılbaşı Tedbirleri: Bin 56 Noktada Kamera ile Detaylı Denetim

Düzce Valiliği, il genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında kapsamlı bir denetim çalışması yürütüyor. Kent merkezinde ve ilçelerde güvenliğin artırılması için emniyet ekipleri yoğun önlem almış durumda.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ile Anbean Takip

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenliği Yönetim Sistemi aracılığıyla kent merkezi, Bahçeşehir ve Konuralp bölgeleri ile ilçe merkezleri anbean izleniyor. Düzce'de yılbaşı tedbirleri çerçevesinde emniyet ekiplerine bağlı binin üzerindeki kamera ile şehir detaylı şekilde takip ediliyor.

Kamera Dağılımı ve Müdahale

Ekipler; 188 noktada 478 MOBESE, 21 PTS noktasında 74 PTS kamerası, 2 mobil PTS kamerası ve 502 çevre güvenliği kamerası olmak üzere toplamda bin 56 noktadan şehri izleyerek olaylara kısa sürede müdahale ediyor.

Bu kapsamlı izleme sistemi sayesinde güvenlik birimleri, yoğunlaşan yılbaşı etkinlikleri ve nüfus hareketliliği sırasında hızlı ve koordineli müdahale imkânına sahip bulunuyor.

DÜZCE’DE YILBAŞI TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE EMNİYET EKİPLERİNE BAĞLI BİNİN ÜZERİNDE Kİ KAMERA İLE ŞEHİR DETAYLICA İZLENİYOR.