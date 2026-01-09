Arsuz'da Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halindeki otomobilin motorundan çıkan yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi; can kaybı ve yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:29
Hatay — Karahüseyinli Mahallesi'nde motor kısmında yangın

Hatay’da seyir halindeyken yanmaya başlayan bir otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay, Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi’nde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı. Durumu fark edenler tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak otomobil kullanılmaz hale geldi.

