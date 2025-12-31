Artvin'de Çığ: Ardanuç'ta 3 Çobandan Birinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylası'nda sabah saatlerinde meydana gelen çığın ardından, yaylada hayvancılık faaliyeti yürüten 3 çoban ve sürünün bir kısmı çığın altında kaldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye AFAD koordinesinde arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bölgeye ulaşan ekipler çığın altında kalmayan koyun sürüsüne ulaştı ve sürü güvenli bölgeye tahliye edildi.

Çobanlara ulaşmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 kayıp çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Artvin'de çığ altında kalan 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı