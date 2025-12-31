DOLAR
Artvin'de Çığ: Ardanuç'ta 3 Çobandan Birinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekerya köyü Aksu Yaylası'nda çığda 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı; diğer 2 çobanın aranması sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:49
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylası'nda sabah saatlerinde meydana gelen çığın ardından, yaylada hayvancılık faaliyeti yürüten 3 çoban ve sürünün bir kısmı çığın altında kaldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye AFAD koordinesinde arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bölgeye ulaşan ekipler çığın altında kalmayan koyun sürüsüne ulaştı ve sürü güvenli bölgeye tahliye edildi.

Çobanlara ulaşmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 kayıp çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

