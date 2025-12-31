DOLAR
Artvin Ardanuç'ta Çığ: 3 Çobardan Biri Cansız Bulundu

Artvin'in Ardanuç Aksu Yaylası'nda sabah meydana gelen çığda 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:07
Artvin Ardanuç'ta çığ: Bir çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Olay yeri ve kurtarma çalışmaları

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylasında sabah saatlerinde meydana gelen çığ, yaylada hayvancılık yapan kişileri etkiledi. Olayda 3 çoban ve sürünün bir kısmı çığın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD koordinesinde arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmaları kapsamında çığın altında kalmayan koyun sürüsünü tespit ederek güvenli bölgeye tahliye etti.

Bulunan sonuç ve devam eden arama

Arama kurtarma çalışmalarında, çığ altında kaldığı değerlendirilen çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 çobana ulaşılabilmesi için arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları, ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

