Gaziantep'te Kolu Kırılan Kadın, Yol Açma Ekipleriyle Hastaneye Yetiştirildi

İslahiye'de yoğun kar nedeniyle merkeze ulaşamayan kolu kırılan kadın, yol açma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla İslahiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:26
İslahiye'de yol açma çalışmaları zamanında müdahale sağladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesi kırsal Alaca Mahallesinde kolu kırılan ve şiddetli ağrısı olan bir kadın, yoğun kar yağışı yüzünden ilçe merkezine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yol açma ekipleri ile sağlık ekipleri hızla harekete geçti. Ekiplerin karla mücadelesi sonucu yollar açıldı ve sağlık görevlileri hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından kadın, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, tedavisi süren vatandaşı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Hastaneye ulaştırılan kadın, Vali Çeber ve müdahalede bulunan ekiplere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun" dedi.

