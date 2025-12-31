DOLAR
Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 34 Gözaltı, 9 Tutuklama

Gaziantep'te 25-30 Aralık tarihlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı; 9 tutuklandı, 20 serbest bırakıldı, 5’in işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:14
Operasyon ve kapsamı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonları Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttü. Operasyonlar 25-30 Aralık tarihlerinde gerçekleşti ve çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon kapsamında, terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlamalarıyla toplam 34 şüpheli gözaltına alındı.

Adli süreç ve sonuçlar

Adli işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. Bunun dışında 9'u adli kontrol şartı ile olmak üzere toplam 20 şüpheli serbest bırakıldı. Kalan 5 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

