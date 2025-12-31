Bozkır’da 2025’te Suçla Kararlı Mücadele: Operasyonlar Arttı, Suçlar Azaldı

Bozkır’da 2025’te suçla mücadelede önemli başarı

Konya’nın Bozkır ilçesinde, 2025 yılı boyunca Bozkır Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar, suçla mücadelede kayda değer sonuçlar verdi. İlçe jandarma ve emniyet birimlerinin kesintisiz çalışmasıyla güvenlik ve asayişte ciddi bir iyileşme sağlandı.

Artan narkotik müdahaleleri ve ele geçirilenler

Yıl içinde narkotik suçlarına yönelik yoğunlaşan denetimler sonucunda 36 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma suçlarından işlem yapıldı. Operasyonlarda bonzai, esrar, metamfetamin gibi sentetik uyuşturucuların yanı sıra 160 kök kenevir ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi. İlçe genelinde narkotik olaylara müdahalede, bir önceki yıla kıyasla %82 oranında artış kaydedildi.

Kaçak kazı ve tarihi değerlere müdahale

Tarihi ve kültürel değerlere zarar veren kaçak kazı faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 9 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Bu alanda da önceki yıllara göre müdahalelerde %25 artış görüldü.

Aranan şahıs yakalamalarında yükseliş

Polis sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 24 şahıs tutuklanarak adliyeye gönderildi; bu alanda 2024’e göre %50 artış yaşandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 29 şahıs yakalanarak, bu kategoride %26 artış kaydedildi.

Genel suç oranları ve aydınlatma başarısı

2025 yılında ilçe genelinde meydana gelen suç olaylarının sayısında, 2024 yılına kıyasla %18 oranında azalma tespit edildi. Ayrıca işlenen suçların aydınlatılma oranı %95’ten %99’a yükseltilerek emniyet ve asayiş hizmetlerinde önemli bir verimlilik sağlandı.

Gıda denetimleri ve idari işlemler

Vatandaş sağlığını tehdit eden usulsüzlüklere karşı yürütülen gıda denetimlerinde, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ürünleri satan/saklayan 8 şahıs hakkında işlem yapıldı. Söz konusu işletmelere toplam 4 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı ve ilgili firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilan ettiği tahsis listesinden yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Kaymakamlıktan 2026 taahhüdü

Bozkır Kaymakamlığı, yürütülen tüm bu çalışmaların 2026 yılında da aynı kararlılıkla sürdürüleceğini, vatandaşların huzur ve güvenliğinin en öncelikli hedef olduğunu bildirdi.

