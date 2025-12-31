DOLAR
Iğdır'da Kaçak Alkol Operasyonu: 4 Kişiye Para Cezası

Yılbaşı öncesi Iğdır’da yapılan denetimlerde 29 iş yeri ve 6 ev kontrol edildi; 2 iş yeri ve 2 evde kaçak alkol tespit edilerek para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:59
Denetimler ve bulgular

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde alkollü içki satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Toplam 29 iş yeri ve 6 evde yapılan kontrollerde, 2 iş yeri ve 2 evde kaçak alkol bulundurulduğu ve satıldığı tespit edildi.

Kaçak içki satışı yaptığı belirlenen kişiler hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca yasal işlem uygulandı ve şahıslara para cezası verildi.

