Artvin’de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Artvin’de inşaatta iş kazası: işçi hayatını kaybetti

Seyitler bölgesinde 6'ncı kattan düşme

Edinilen bilgilere göre, Seyitler bölgesindeki bir inşaatta çalışan Yasin Demir (44), henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 6’ncı katından düştü.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

