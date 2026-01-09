Artvin’de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Artvin Seyitler'de inşaatın 6'ncı katından düşen 44 yaşındaki işçi Yasin Demir kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 20:17
Artvin’de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Artvin’de inşaatta iş kazası: işçi hayatını kaybetti

Seyitler bölgesinde 6'ncı kattan düşme

Edinilen bilgilere göre, Seyitler bölgesindeki bir inşaatta çalışan Yasin Demir (44), henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 6’ncı katından düştü.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

