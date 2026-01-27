Artvin'de Kafedeki Hırsızlık Kamerada — Cezaevi Firarîsi Üzerinden 2 Milyon TL Çıktı

Artvin'de Kafedeki Hırsızlık Kamerada

Artvin'in Ardanuç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında, bir şüpheli 4 işyerine girerek para ve değerli eşyalar çaldı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ve inceleme

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki işyerlerine kapıları zorlayarak giren şüpheli, 4 ayrı işyerinden para ve çeşitli değerli eşyalar çaldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin aynı gece Kaymakamlık binası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasına da girdiği iddia edildi.

Kafe sahibi anlattı

Hırsızlığın gerçekleştiği işyerlerinden biri olan kafeteryanın sahibi Mesut Demirci, sabah erken saatlerde işyerine geldiklerinde durumun fark edildiğini söyledi. Demirci, "Sabah işyerimize geldiğimizde kapıların açık olduğunu fark ettik. Kameraları izlediğimizde gece saatlerinde bir kişinin kasadan paraları aldığını gördük. Kasadaki paraların yanı sıra bazı değerli eşyaların da çalındığını tespit ettik. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdik" dedi.

Yakalanma ve soruşturma

Ardanuç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede yakalandı. Üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

