Erzincan'da 19 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Operasyon özeti

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün ve bugün gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, 19 yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlenen kaçak göçmen yakalandı ve bu kişilere organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyon detayları

Emniyet ekiplerinin Akyazı Mahallesi'ndeki çalışmasında, Erzincan'a gelen iki araç içinde bulunan 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak geri gönderme merkezine sevk edildiler.

Organizatörlerin gözaltı ve tutuklanması

Konu ile ilgili olduğu belirlenen Ş.U., H.A. ve A.E. isimli şüpheliler, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.

