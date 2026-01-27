Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Ordu Emniyeti'nin son operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı; farklı türlerde uyuşturucular ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:17
Operasyon ve ele geçenler

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 19,37 gram esrar, 61 gram metamfetamin, 24 gram sentetik kannabinoid, 61,4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 18 adet sentetik ecza maddesi, 0,63 gram eroin ve 1 adet ecstasy ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

