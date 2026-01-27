Ersel 2 Apartmanı davasında 3 sanığa 8 yıl 10 ay hapis

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Ersel 2 Apartmanı davasında M.B., A.Ö. ve Y.K. 8 yıl 10 ay 20’şer gün hapse çarptırıldı; dosya istinaf ve temyizde.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:17
Dava ve karar

Malatya’da, 6 Şubat 2023 depremlerinin ikincisinde yıkılan ve 10 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasına yol açan Ersel 2 Apartmanı davasında karar açıklandı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamada, dönemin Malatya belediye görevlisi olan M.B., A.Ö. ve Y.K. hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8 yıl 10 ay 20’şer gün hapis cezası verildi. Yargılamada dönemin İMO görevlisi M.K. ise beraat etti.

Bilirkişi raporu ve diğer gelişmeler

Müteahhit ve fenni mesul H.H.K. Mart 2025’te vefat ettiği için dosyasında hüküm kurulmadı.

Bilirkişi raporunda binada proje eksikleri, malzeme yetersizliği, etriye sıklaştırma yapılmaması, kolon-kiriş birleşim hataları ve yetersiz beton dayanımı tespit edildi. Bu tespitler doğrultusunda sanıklar hakkında "bilinçli taksir" değerlendirmesi yapıldı.

Sonraki süreç

Kararın istinaf ve temyiz aşamalarında incelenmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

