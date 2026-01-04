DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.926.713,06 -1,04%

Aşkale'de Trafik Kazası: Usta Abdulsamet Burul Hayatını Kaybetti

Erzurum Aşkale'de arızalı TIR'ı tamir eden genç usta Abdulsamet Burul, ağır yaralanıp tedaviye alınmasına rağmen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:28
Aşkale'de Trafik Kazası: Usta Abdulsamet Burul Hayatını Kaybetti

Aşkale'de trafik kazası: Genç usta yaşamını yitirdi

Olay yeri ve zaman

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazası dün öğleden sonra Aşkale Tepebaşı mevkiinde yaşandı.

Kaza anı

İddiaya göre, Oto Sanayi Sitesi’nde usta olarak çalışan baba ve oğlu, yol kenarında arızalanan bir TIRı tamir etmek üzere bölgeye gitti. Tamirat sürerken, aynı güzergâhtan gelen başka bir TIR, yol kenarında duran araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tamir sırasında kalkık durumda bulunan TIR’ın kupası hareket etti ve araç içinde bulunan genç usta Abdulsamet Burul, kupa ile motor aksamı arasında sıkıştı.

Müdahale ve sonuç

Olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Burul, ağır yaralı olarak Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç usta kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İDDİAYA GÖRE, OTO SANAYİ SİTESİ’NDE USTA OLARAK ÇALIŞAN BABA VE OĞLU, YOL KENARINDA ARIZALANAN BİR...

İDDİAYA GÖRE, OTO SANAYİ SİTESİ’NDE USTA OLARAK ÇALIŞAN BABA VE OĞLU, YOL KENARINDA ARIZALANAN BİR TIR’I TAMİR ETMEK ÜZERE OLAY YERİNE GİTTİ. ARIZALI ARACIN TAMİRATI DEVAM EDERKEN, AYNI GÜZERGÂHTAN GELEN BAŞKA BİR TIR, YOL KENARINDA DURAN ARACA ARKADAN ÇARPTI.

İDDİAYA GÖRE, OTO SANAYİ SİTESİ’NDE USTA OLARAK ÇALIŞAN BABA VE OĞLU, YOL KENARINDA ARIZALANAN BİR...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olan 29 yaşındaki Enes Aldum ölü bulundu
2
Yahyalı’da buzlanma sonucu kaza: 3 yaralı
3
Elazığ’da Karla Mücadele: 27 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor
4
Karaman'da Jandarma Operasyonu: 21 Aranan Kişiden 4'ü Tutuklandı
5
Elazığ'da Kardan Adamın Kafası Çalındı — Kamera Görüntüleri
6
Kırkağaç'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alıp Küle Döndü
7
Gaziantep'te Dehşet: 12 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı Market Kamerasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları