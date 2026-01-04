Aşkale'de Trafik Kazası: Usta Abdulsamet Burul Hayatını Kaybetti

Aşkale'de trafik kazası: Genç usta yaşamını yitirdi

Olay yeri ve zaman

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazası dün öğleden sonra Aşkale Tepebaşı mevkiinde yaşandı.

Kaza anı

İddiaya göre, Oto Sanayi Sitesi’nde usta olarak çalışan baba ve oğlu, yol kenarında arızalanan bir TIRı tamir etmek üzere bölgeye gitti. Tamirat sürerken, aynı güzergâhtan gelen başka bir TIR, yol kenarında duran araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tamir sırasında kalkık durumda bulunan TIR’ın kupası hareket etti ve araç içinde bulunan genç usta Abdulsamet Burul, kupa ile motor aksamı arasında sıkıştı.

Müdahale ve sonuç

Olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Burul, ağır yaralı olarak Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç usta kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İDDİAYA GÖRE, OTO SANAYİ SİTESİ’NDE USTA OLARAK ÇALIŞAN BABA VE OĞLU, YOL KENARINDA ARIZALANAN BİR TIR’I TAMİR ETMEK ÜZERE OLAY YERİNE GİTTİ. ARIZALI ARACIN TAMİRATI DEVAM EDERKEN, AYNI GÜZERGÂHTAN GELEN BAŞKA BİR TIR, YOL KENARINDA DURAN ARACA ARKADAN ÇARPTI.