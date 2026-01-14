Atakum'da geçici barınma evinde hırsızlık: 1 tutuklama

Samsun Atakum'da geçici barınma evinde mont cebinden 83 bin 250 lira çalındı; gözaltına alınan M.Y. tutuklandı, 15 bin lira aldığını iddia etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:50
Olayın Detayları

Samsun’un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi’nde bulunan geçici barınma evinde kalan K.S. (60), elbise dolabında bulunan montunun cebindeki 83 bin 250 lira’nın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen aynı barınma evinde kalan M.Y. (41)’yi gözaltına aldı.

Gözaltı, İfade ve Mahkeme Süreci

Şüphelinin ifadesinde kalacak yeri olmadığı için yaklaşık bir aydır geçici barınma evinde kaldığını söylediği öğrenildi. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, savunmasında 83 bin 250 lira değil, 15 bin lira aldığını öne sürerek pişman olduğunu ve parayı geri ödeyeceğini beyan etti.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

