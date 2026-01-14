Atakum'da geçici barınma evinde hırsızlık: 1 tutuklama

Olayın Detayları

Samsun’un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi’nde bulunan geçici barınma evinde kalan K.S. (60), elbise dolabında bulunan montunun cebindeki 83 bin 250 lira’nın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen aynı barınma evinde kalan M.Y. (41)’yi gözaltına aldı.

Gözaltı, İfade ve Mahkeme Süreci

Şüphelinin ifadesinde kalacak yeri olmadığı için yaklaşık bir aydır geçici barınma evinde kaldığını söylediği öğrenildi. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, savunmasında 83 bin 250 lira değil, 15 bin lira aldığını öne sürerek pişman olduğunu ve parayı geri ödeyeceğini beyan etti.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

