Atlas Çağlayan Davası: Aile Avukatından 'Yargıya Güvenimiz Sonsuz'

Güngören'deki bıçaklı saldırı sonrası soruşturma ve destek ziyaretleri devam ediyor

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili soruşturma sürüyor. Ailenin avukatı Mehtap Yılmaz basına yaptığı açıklamada, "Yargıya güvenimiz sonsuz" dedi.

Olayda, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından Çağlayan'ın bıçaklandığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası aileye çok sayıda başsağlığı ziyareti yapıldı ve telefonla taziyeler iletildi.

Yılmaz, açıklamasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eşinin aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ilettiğini ve destek sunduğunu belirtti. Ayrıca, emniyet teşkilatı, Cumhurbaşkanımız ve tüm bakanlara teşekkürlerini ilettiklerini ifade etti.

Ailenin avukatı Mehtap Yılmaz'ın açıklamasından öne çıkan ifadeler şöyle: "Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve eşi ziyaret ettiler. Aileye başsağlığı dileklerini ilettiler. Ayrıca aileye desteklerini de sundular. Biz kendisine buradan aile adına da teşekkür ediyoruz. Emniyet teşkilatına Cumhurbaşkanımıza ve tüm bakanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yargıya güvenimiz sonsuz, bundan sonrası yargıya ait soruşturma devam ediyor. Yargının en iyi şekilde karar vereceğine inanıyoruz. Aile de aynı şekilde benim bu dileklerime katılıyor. Atlas yavrumuz hepimizin oğluydu. Gerçekten üzüntümüz sonsuz."

Yılmaz, ayrıca sürecin hızlı işlediğini vurgulayarak, "1 gün içerisinde hem emniyet hem de yargı aileyi tehdit edenleri yakalanmalarına ve tutuklanarak cezaevine konulmalarını sağladı. Çok hızlı bir süreç oldu gerçekten hepsinden Allah razı olsun diyoruz" dedi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, ailenin yargı sürecine olan güveni ve kamu kurumlarının hızlı müdahalesi öne çıkan noktalar arasında yer aldı.

