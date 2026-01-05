Malatya'da Karı-Koca Doğalgaz Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Battalgazi Göztepe Mahallesi'nde sağlık ekipleri sevk edildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde, Ramazan Sokak'ta saat 16.45 sıralarında yaşayan çift kendilerini kötü hissedince komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, apartmanın 4. katında oturan H.K. ve N.K. doğalgazdan etkilendi.

Karı-koca, tedavi amacıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

