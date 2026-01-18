Dörtyol'da Asayiş Operasyonu: Aranan 8 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı; 5'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:21
Dörtyol'da Asayiş Operasyonu: Aranan 8 Kişi Yakalandı

Dörtyol'da Asayiş Operasyonu: Aranan 8 Kişi Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Dörtyol ilçesinde düzenlenen asayiş denetimlerinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Adli makamlarca işledikleri suçlar nedeniyle aranan Y.E.Ş., A.C., H.Y., A.İ., Ç.A., O.B., N.T. ve M.S. adlı 8 şahıs Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, dolandırıcılık, görüntülü hakaret, hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarından işlemler yapıldı.

Gözaltı ve Yargılama Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yapılan soruşturmalar ve savcılık işlemleri sonucunda 3 kişi serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

DÖRTYOL’DA ASAYİŞ OPERASYONU; ARANAN 8 KİŞİ YAKALANDI

DÖRTYOL’DA ASAYİŞ OPERASYONU; ARANAN 8 KİŞİ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya'da Motosikletli Maskeli Şahıslar Oto Yıkamayı Pompalı İle Kurşunladı
2
Van Edremit'te Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı
3
Mersin'de 335 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi — 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
4
İspanya'da 10 Ton Kokain Operasyonu: İstanbul Soruşturmasında 7 Gözaltı
5
Karaçi'de Alışveriş Merkezi Yangını: 1’i İtfaiye Eri, 6 Ölü
6
Siirt Pervari Geçittepe’de 2 Metreye Varan Kar, Yol Ulaşıma Açıldı
7
Hatay'da Trafik Kazası: Serinyol'da Takla Atan Otomobil — 1 Ölü, 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları