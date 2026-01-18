Dörtyol'da Asayiş Operasyonu: Aranan 8 Kişi Yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Dörtyol ilçesinde düzenlenen asayiş denetimlerinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon Detayları
Adli makamlarca işledikleri suçlar nedeniyle aranan Y.E.Ş., A.C., H.Y., A.İ., Ç.A., O.B., N.T. ve M.S. adlı 8 şahıs Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, dolandırıcılık, görüntülü hakaret, hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarından işlemler yapıldı.
Gözaltı ve Yargılama Süreci
Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yapılan soruşturmalar ve savcılık işlemleri sonucunda 3 kişi serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
