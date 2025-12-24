İstanbul'da M2 Haliç Metro Arızası: Seferler Aksadı, Duraklarda Yoğunluk

İstanbul'da M2 Haliç İstasyonunda Metro Arızası

İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde, Haliç istasyonu civarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geliyor.

Olay ve ilk müdahale

Haliç istasyonu yakınlarındaki elektrik hattında kıvılcımların çıktığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalelerinin ardından yangının büyümesini engelledi ve durumu kontrol altına aldı.

Seferler ve yolcu yoğunluğu

Arıza dolayısıyla hat üzerindeki seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor; Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Resmi açıklama

Metro İstanbul tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır".

