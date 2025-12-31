Bursa'da Ruhsatsız İlaç Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Emniyet ekipleri yasaklı ürünlere baskın düzenledi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız ve izinsiz satıldığı belirlenen çok sayıda ilaç ve ürün ele geçirildi.

Yapılan incelemede, şüphelinin ticaretini yaptığı ürünlerin Zehirli Maddeler ile Ticari Eczacılık ve Eczaneler Kanunu kapsamında bulunması ve satışının yasak olduğu tespit edildi. Ayrıca bazı gıda ve ilaç ürünlerinin bozulmuş veya içeriğinin değiştirildiği belirlendi.

Aramalarda 246 bin 546 adet hap, 340 adet tablet, bin 294 kutu enerji içeceği ile 120 kutu cinsel güç artırıcı macun ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli Y.A. yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

