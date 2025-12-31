DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,53 -0,04%
ALTIN
5.986,25 0,26%
BITCOIN
3.806.414,53 -0,8%

Bursa'da Ruhsatsız İlaç Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda, ruhsatsız ve izinsiz satıldığı belirlenen binlerce ilaç ve ürün ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:42
Bursa'da Ruhsatsız İlaç Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Bursa'da Ruhsatsız İlaç Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Emniyet ekipleri yasaklı ürünlere baskın düzenledi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız ve izinsiz satıldığı belirlenen çok sayıda ilaç ve ürün ele geçirildi.

Yapılan incelemede, şüphelinin ticaretini yaptığı ürünlerin Zehirli Maddeler ile Ticari Eczacılık ve Eczaneler Kanunu kapsamında bulunması ve satışının yasak olduğu tespit edildi. Ayrıca bazı gıda ve ilaç ürünlerinin bozulmuş veya içeriğinin değiştirildiği belirlendi.

Aramalarda 246 bin 546 adet hap, 340 adet tablet, bin 294 kutu enerji içeceği ile 120 kutu cinsel güç artırıcı macun ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli Y.A. yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

BURSA’DA POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, RUHSATSIZ VE İZİNSİZ SATILDIĞI BELİRLENEN...

BURSA’DA POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, RUHSATSIZ VE İZİNSİZ SATILDIĞI BELİRLENEN BİNLERCE İLAÇ VE ÜRÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli Kale'de Narkotik Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
2
Samsun'da Trafik Kazası: Kadın Yaya Yaralandı
3
Antalya-Manavgat’ta 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
4
Adana'da Kahvehane Çifte Cinayeti: 11 Kişi Tutuklandı
5
Uşak’ta Yılbaşı Öncesi Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu
6
Safranbolu'da Kar Birikimi Sundurmaları Çökertti
7
Diyarbakır'da Buz Üstünde Drift: Dicle Üniversitesi'nde Tehlikeli Anlar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları