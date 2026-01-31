Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden şüpheli Diyarbakır'da yakalandı

İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine mesajla tehdit gönderdiği tespit edilen M.Y.K. (19), Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:07
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden şüpheli Diyarbakır'da yakalandı

Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden şüpheli Diyarbakır'da yakalandı

Güngören'deki bıçaklı saldırı ve son gelişme

İstanbul Güngören'de 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan (17)'ı yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Ç. suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanıp çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Atlas Çağlayan'ın ailesine mesajlarla tehdit gönderdiği tespit edilen M.Y.K. (19), Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Atlas Çağlayan cinayetinde aileyi tehdit eden 1 şüpheli daha yakalandı

Atlas Çağlayan cinayetinde aileyi tehdit eden 1 şüpheli daha yakalandı

