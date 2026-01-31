Manavgat'ta 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli JASAT tarafından yakalandı

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu aranan şahıs tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürdürülüyordu. Bu kapsamda, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan titiz takip, analiz ve saha çalışmaları sonucu N.A. yakalandı.

Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

