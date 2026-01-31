Hasan Can Kaya da Gözaltında: Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheliler Sağlık Kontrolüne Getirildi

Hasan Can Kaya da gözaltında: Şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi

Operasyon İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için adliyeye getirildi.

Operasyonda aralarında Hasan Can Kaya ve çeşitli ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler, işlemler öncesinde sağlık muayenesinden geçirildi.

Gözaltı süreci ve soruşturma kapsamındaki işlemler adli ve sağlık prosedürleri çerçevesinde devam ediyor.

