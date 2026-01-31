Hasan Can Kaya da Gözaltında: Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheliler Sağlık Kontrolüne Getirildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Hasan Can Kaya ve ünlülerin olduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:03
Hasan Can Kaya da Gözaltında: Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheliler Sağlık Kontrolüne Getirildi

Hasan Can Kaya da gözaltında: Şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi

Operasyon İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için adliyeye getirildi.

Operasyonda aralarında Hasan Can Kaya ve çeşitli ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler, işlemler öncesinde sağlık muayenesinden geçirildi.

Gözaltı süreci ve soruşturma kapsamındaki işlemler adli ve sağlık prosedürleri çerçevesinde devam ediyor.

Hasan Can Kaya ve ünlülerin de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi

Hasan Can Kaya ve ünlülerin de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi

