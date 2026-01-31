Bakan Yılmaz Tunç: Her alanda topyekûn mücadele gerekiyor — Ahmet Munguzzi ve Rojin Kabais soruşturmaları

Bakan Tunç’tan Munguzzi ve Kabais soruşturmalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'ndeki TOKİ kurası töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, 15 yaşında öldürülen Ahmet Munguzzi ile Van Gölü’nde ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabais dosyalarına ilişkin gelişmeleri ve alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Munguzzi davası: Toplumun tüm kesimlerine çağrı

Tunç, Ahmet Munguzzi davasına dair, Atlas isimli evladımızın da hayatını kaybetmesinin toplumu derinden sarstığını belirterek Cumhurbaşkanı’nın her iki aileyle hem telefon hem yüz yüze görüştüğünü, gerekli talimatların verildiğini aktardı. “Her alanda topyekûn bir mücadele gerekiyor” diyerek konunun yalnızca adalet ve hukuk sorunu olmadığını; eğitim, aile ve gençlik politikalarının da devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuk suçları ve ceza sorumluluğu üzerine düzenlemeler

Bakan Tunç, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi ve suça karışan çocuklara yönelik yaptırımlar konusunda Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı olarak hazırlanan taslak çalışmaların paylaşıldığını, geniş istişareler ve hukukçu görüşleri alındığını söyledi.

TCK’nın 31. maddesine göre 12 yaşından küçüklerin ceza sorumluluğu bulunmadığını, 12–15 yaş grubunda cezaların yarı oranda; 15–18 yaş grubunda ise cezaların üçte bir oranında indirildiğini hatırlatan Tunç, tüm ülke uygulamalarının incelendiğini, taslakta hâkimlere dosya bazında takdir yetkisi verilmesi önerisinin bulunduğunu kaydetti.

Komisyonun İstanbul Milletvekili Tuba Durgut başkanlığında çalışmalarını sürdürdüğünü, çeşitli bakanlıklar, kurumlar ve akademisyenlerin dinlendiğini ve komisyon raporu sonrası gerekirse yasal düzenleme yapılabileceğini ifade etti.

Yargı paketleri ve çocukların örgütlerce kullanılması

Tunç, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına yönelik cezaların 11. Yargı Paketi ile artırıldığını, 10. ve 11. yargı paketlerinde meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme gibi uygulamaları kapsayan düzenlemelerin hayata geçirildiğini anlattı. Meclis araştırma komisyonunun önceliğinin çocukları suça iten nedenleri teşhis ederek koruyucu tedbirleri belirlemek olduğunu vurguladı.

Rojin Kabais soruşturması: Dijital ve adli tıp incelemeleri sürüyor

Van Gölü’nde ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabais hakkında soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Tunç, ölüm nedeninin boğulma olarak belirlendiğini ancak öncesinde herhangi bir şiddet olup olmadığının araştırıldığını bildirdi. Dijital materyaller alındı, ifadeler ve DNA testleri yapıldı; Adli Tıp incelemeleri sürüyor.

Tunç ayrıca telefonun incelenmesi için İspanya Adalet Bakanı ile görüştüğünü, 10 haneli şifre nedeniyle ulaşımın sağlanmasına yönelik deneme ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Aileyle yapılan görüşmede, soruşturmanın tüm yönleriyle şeffaf biçimde yürütüleceği taahhüt edildiğini belirtti ve dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Sivas ziyareti ve yargı bağımsızlığı eleştirilerine yanıt

Bir video ve eleştirilere ilişkin değerlendirmesinde Tunç, yaptığı il ziyaretlerinin rutin olduğunu, Sivas’ta protokolün karşılamasının doğal olduğunu söyledi. CHP’nin eleştirilerine yönelik olarak, yargı bağımsızlığı konusundaki suçlamaların yersiz olduğunu, Türk yargısının anayasa ve kanuna göre bağımsız biçimde görev yaptığını belirtti.

Tunç, geçmişteki yargı uygulamalarına atıflarda bulunarak kendi hukuk devleti anlayışlarının farklı olduğunu savundu ve yargının artık millet adına hesap sorduğunu ifade etti.

Kapanış

Açıklamalarının ardından Bakan Tunç, Bartın Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Kongresi'ne katıldı.

Önemli not: Bakan Tunç’un ifadeleri ve komisyon çalışmaları, çocuk suçlarıyla mücadelede hukuki ve toplumsal tedbirlerin birlikte ele alınması gerektiğini öne çıkarıyor.

