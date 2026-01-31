Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır'da Gözaltına Alındı

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli Diyarbakır'da yakalandı
Olayın özeti
İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın (17) ailesini tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Gözaltı ve yargı süreci
Şüpheli M.Y.K. (19) hakkında işlemleri yürüten ekipler, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, ses ve görüntü bilişim sistemi olan SEGBİS üzerinden önce savcılığa, ardından hakim karşısına çıkarılacak.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
