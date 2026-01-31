Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır'da Gözaltına Alındı

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddia edilen M.Y.K. (19), Diyarbakır'da gözaltına alındı; SEGBİS ile savcı ve hakim karşısına çıkarılacak.