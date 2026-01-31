Avcılar’da 8’i çocuk 55 sigortasız işçi tespit edildi, 28 kişi deport edildi

Avcılar'da yapılan denetimde 8'i çocuk olmak üzere 55 kişinin sigortasız çalıştırıldığı, 28 yabancı uyruklunun oturma izni olmadığı için deport edildiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:07
Denetim ve bulgular

İstanbul Avcılar’da ihbar üzerine harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, bir işletmede yapılan denetimde sigortasız çalışma tespit etti.

Denetim, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı müfettişler ile birlikte Avcılar Yeşilkent Mahallesinde gerçekleştirildi. Dron destekli incelemede iki iş yerinde toplam 8’i çocuk, 28’i yabancı uyruklu, 19’u Türk vatandaşı olmak üzere 55 şahsın sigortasız çalıştırıldığı belirlendi.

Yapılan soruşturma sonrası oturma izni olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu şahsın deport edildiği öğrenildi. Sigortasız ve kaçak işçi çalıştırdığı belirlenen işletmeye ise adli ve idari yaptırım uygulandı.

