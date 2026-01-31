Aydın'da Sulama Kanalına Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Aydın Efeler'de sulama kanalına düşen köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak bakım merkezine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:37
Balıkköy Mahallesi'nde kurtarma operasyonu

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sokak köpeği sulama kanalına düştü.

Köpeğin kanala düştüğünü fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak kanala indi ve köpeği kurtardı.

Köpek, itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

