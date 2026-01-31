Amasya'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli çocuk polise çarptı

Amasya'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli çocuk, Eski Ziyaret Köprüsü'nde polise çarparak trafik polisinin ayağının kırılmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:14
Uygulama noktasından kaçan sürücü, 2 kilometre sonra çarpışmaya neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Taşova kavşağı mevkiinde uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü M.D. (16), bölgede yaklaşık 2 kilometre dolaştıktan sonra Eski Ziyaret Köprüsü üstünde önüne çıkan polise çarparak geri kaçmaya çalıştı.

Kazada yaralanan trafik polisi Muhammed Yakup Kılıç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun ilk belirlemelere göre sağ ayağında kırık oluştuğu bildirildi ve tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü M.D. (16), polis ekipleri tarafından olay yerinde müdahale sonrası emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Hastaneye gelen Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, yaralanan personele geçmiş olsun dileklerini iletip sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Saraç'ın, personelinin ailesiyle de görüştüğü ve 6 aylık bebeğini kucağına alarak bir süre ilgilendiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis memurunun tedavisi ile kazanın tüm yönleri hakkında detaylı inceleme yapılıyor.

