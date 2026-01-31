Karabük’te Minibüs Şarampole Uçtu: 17 Yaralı

Karabük Keltepe yolunda yabancı öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole uçması sonucu sürücü ile 16 öğrencinin de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:41
Karabük’te yabancı öğrencileri taşıyan minibüs, Keltepe Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç alt yola düşerken, sürücü Yasin Ö. ile birlikte 16 yabancı öğrenci yaralandı.

Olay, Yasin Ö. idaresindeki 78 ACL 031 plakalı minibüsün kayak merkezi dönüşünde kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu meydana geldi. Araç, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtularak alt yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerin Cibuti ve Senegalli oldukları belirlenirken, öğrencilerin Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü öğrenildi. Olayda toplam 17 kişi yaralandı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları