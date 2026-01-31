Karabük’te Minibüs Şarampole Uçtu: 17 Yaralı

Karabük’te Minibüs Şarampole Uçtu
Keltepe Kayak Merkezi yolunda kaza: 17 yaralı
Karabük’te yabancı öğrencileri taşıyan minibüs, Keltepe Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç alt yola düşerken, sürücü Yasin Ö. ile birlikte 16 yabancı öğrenci yaralandı.
Olay, Yasin Ö. idaresindeki 78 ACL 031 plakalı minibüsün kayak merkezi dönüşünde kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu meydana geldi. Araç, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtularak alt yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Yaralı öğrencilerin Cibuti ve Senegalli oldukları belirlenirken, öğrencilerin Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü öğrenildi. Olayda toplam 17 kişi yaralandı.
