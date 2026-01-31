Elazığ Sanayi Sitesi'nde oto tamircide yangın söndürüldü

Müdahale kısa sürede yangını kontrol altına aldı

Elazığ Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların bildirimi üzerine ekiplerin müdahalesini gerektirdi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak oto tamirci dükkanında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

