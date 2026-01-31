Elazığ Sanayi Sitesi'nde Oto Tamircide Yangın Söndürüldü

Elazığ Sanayi Sitesi'ndeki oto tamircide çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yaralanma yok, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:13
Elazığ Sanayi Sitesi'nde Oto Tamircide Yangın Söndürüldü

Elazığ Sanayi Sitesi'nde oto tamircide yangın söndürüldü

Müdahale kısa sürede yangını kontrol altına aldı

Elazığ Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların bildirimi üzerine ekiplerin müdahalesini gerektirdi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak oto tamirci dükkanında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ SANAYİ SİTESİ’NDEKİ OTO TAMİRCİDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN İŞ...

ELAZIĞ SANAYİ SİTESİ’NDEKİ OTO TAMİRCİDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN İŞ YERİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU

ELAZIĞ SANAYİ SİTESİ’NDEKİ OTO TAMİRCİDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN İŞ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
2
Amasya'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli çocuk polise çarptı
3
Elazığ Sanayi Sitesi'nde Oto Tamircide Yangın Söndürüldü
4
Osmaniye Düziçi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Aydın'da Sulama Kanalına Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
Karabük’te Minibüs Şarampole Uçtu: 17 Yaralı
7
Aksaray'da Üç Tekerlekli Elektrikli Motosiklet Virajda Devrildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları