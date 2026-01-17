Avcılar'da Dron Destekli Asayiş Uygulaması: Karne Günü Denetimleri

Okul çevrelerinde trafik ve şahıs kontrolleri yoğunlaştırıldı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dron destekli uygulama ile karne gününde birçok noktada denetim gerçekleştirdi. dün ara tatil öncesi karne gününde yapılan uygulamada, okulların çevresi başta olmak üzere geniş bir alanda güvenlik önlemleri alındı.

Uygulamada, okul çevrelerinde trafik denetimi yapılırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde arama gerçekleştirildi. Dronlarla tespit edilen kişiler için genel bilgi taraması (GBT) uygulandı.

Yetkililer, söz konusu denetimlerin çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlama amacı taşıdığını belirtti. Ekiplerin dron desteğiyle sahayı geniş açıdan izlemesi, şüpheli şahısların tespitini ve hızlı müdahaleyi kolaylaştırdı.

Avcılar genelinde sürdürülen bu uygulama, karne gününde olası riskleri azaltmayı hedefledi ve birçok noktada benzer uygulamaların devam edeceği bildirildi.

