Avcılar'da Dron Destekli Asayiş Uygulaması: Karne Günü Denetimleri

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, dron destekli asayiş uygulamasıyla karne gününde okul çevrelerinde trafik denetimi ve şüpheli şahıslara GBT taraması yaptı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:57
Okul çevrelerinde trafik ve şahıs kontrolleri yoğunlaştırıldı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dron destekli uygulama ile karne gününde birçok noktada denetim gerçekleştirdi. dün ara tatil öncesi karne gününde yapılan uygulamada, okulların çevresi başta olmak üzere geniş bir alanda güvenlik önlemleri alındı.

Uygulamada, okul çevrelerinde trafik denetimi yapılırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde arama gerçekleştirildi. Dronlarla tespit edilen kişiler için genel bilgi taraması (GBT) uygulandı.

Yetkililer, söz konusu denetimlerin çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlama amacı taşıdığını belirtti. Ekiplerin dron desteğiyle sahayı geniş açıdan izlemesi, şüpheli şahısların tespitini ve hızlı müdahaleyi kolaylaştırdı.

Avcılar genelinde sürdürülen bu uygulama, karne gününde olası riskleri azaltmayı hedefledi ve birçok noktada benzer uygulamaların devam edeceği bildirildi.

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

