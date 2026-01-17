Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 502 Şahıs, 38 bin 610 TL Ceza

Eskişehir Sultandere'de düzenlenen denetimde 502 şahıs sorgulandı, 183 araç kontrol edildi; kural ihlali yapan 5 araca toplam 38 bin 610 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:31
Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 502 Şahıs, 38 bin 610 TL Ceza

Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi

Geniş kapsamlı uygulamada çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultandere Mahallesi genelinde geniş kapsamlı bir asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler, mahallede bulunan ana caddeler ve ara sokaklarda, yaklaşık 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla yapıldı.

Uygulama kapsamında toplam 502 şahsın sorgusu yapılırken, 183 araç titizlikle kontrol edildi.

Denetimler sonucunda kural ihlali tespit edilen 5 araca toplamda 38 bin 610 TL idari para cezası tatbik edildi.

ESKİŞEHİR’DE ÇOK SAYIDA POLİSİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMASINDA 502...

ESKİŞEHİR’DE ÇOK SAYIDA POLİSİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMASINDA 502 ŞAHIS SORGULANIRKEN, KURALLARA UYMDIĞI TESPİT EDİLEN 5 ARACA TOPLAMDA 38 BİN 610 TL CEZA KESİLDİ.

ESKİŞEHİR’DE ÇOK SAYIDA POLİSİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMASINDA 502...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli’de teşhis konulamayan hastalık: 18 yaşındaki Dilara Gezgin hayatını kaybetti
2
Kozan Ülkü Ocakları Orkun Özeller'e Parkta Konuşma İzni Vermedi
3
Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 502 Şahıs, 38 bin 610 TL Ceza
4
Mardin'de Karne Sevinci Yarıda Kaldı: Buz Kırıldı, İki Çocuk Hayatını Kaybetti
5
Manisa’da Aranan Şüpheliden A4 Kağıda Emdirilmiş 2 bin 500 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi
6
Hatay'da CHP mitinginde tütsü düştü: Yaşlı kadın yanma tehlikesi atlattı
7
Kayseri'de Erciyes'te Kış Lastiği Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları