Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 502 Şahıs, 38 bin 610 TL Ceza

Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi
Geniş kapsamlı uygulamada çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultandere Mahallesi genelinde geniş kapsamlı bir asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimler, mahallede bulunan ana caddeler ve ara sokaklarda, yaklaşık 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla yapıldı.
Uygulama kapsamında toplam 502 şahsın sorgusu yapılırken, 183 araç titizlikle kontrol edildi.
Denetimler sonucunda kural ihlali tespit edilen 5 araca toplamda 38 bin 610 TL idari para cezası tatbik edildi.
