Manisa’da Aranan Şüpheliden A4 Kağıda Emdirilmiş 2 bin 500 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi

Salihli'de kasten yaralama suçundan aranan T.S.'nin üzerinde A4 kağıda emdirilmiş yaklaşık 2 bin 500 içimlik uç bonzai bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:15
Manisa’da Aranan Şüpheliden A4 Kağıda Emdirilmiş 2 bin 500 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi

Manisa’da Aranan Şüpheliden A4 Kağıda Emdirilmiş 2 bin 500 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi

Salihli’de uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleşen operasyonda, polis ekipleri tarafından kasten yaralama suçundan aranan T.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerindeki aramada, A4 kağıda emdirilmiş yaklaşık 2 bin 500 içimlik uç bonzai bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Olayla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli adli işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan T.S. hakkında işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN ARANAN BİR ŞÜPHELİNİN...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN ARANAN BİR ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE, A4 KÂĞIDA EMDİRİLMİŞ YAKLAŞIK 2 BİN 500 İÇİMLİK UÇ BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli’de teşhis konulamayan hastalık: 18 yaşındaki Dilara Gezgin hayatını kaybetti
2
Kozan Ülkü Ocakları Orkun Özeller'e Parkta Konuşma İzni Vermedi
3
Bartın'da Bıçaklı Kavga: Kıraathanede Oyun Tartışması 1 Yaralı
4
Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 502 Şahıs, 38 bin 610 TL Ceza
5
Mardin'de Karne Sevinci Yarıda Kaldı: Buz Kırıldı, İki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Manisa’da Aranan Şüpheliden A4 Kağıda Emdirilmiş 2 bin 500 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi
7
Hatay'da CHP mitinginde tütsü düştü: Yaşlı kadın yanma tehlikesi atlattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları