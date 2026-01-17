Manisa’da Aranan Şüpheliden A4 Kağıda Emdirilmiş 2 bin 500 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi
Salihli’de uyuşturucu operasyonu
Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleşen operasyonda, polis ekipleri tarafından kasten yaralama suçundan aranan T.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerindeki aramada, A4 kağıda emdirilmiş yaklaşık 2 bin 500 içimlik uç bonzai bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.
Olayla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli adli işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan T.S. hakkında işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
