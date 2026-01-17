Mersin Mut’ta Oto Tamirhanesinde Yangın: Araç Alevlere Teslim

Mersin Mut’ta oto tamirhanesinde bakım yapılan araç çıkan yangın ve 4 patlama sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:35
Tamir sırasında çıkan yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi

Mersin’in Mut ilçesinde bir iş yerinde bakım yapılan otomobil, çıkan yangın sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir oto tamirhanesinde araç üzerinde bakım yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. Yangın sırasında otomobilde art arda 4 patlama meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin çevrede bulunan diğer araçlara sıçraması önlenirken, yanan otomobil tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

