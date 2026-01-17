Hatay'da CHP mitinginde tütsü düştü: Yaşlı kadın yanma tehlikesi atlattı

Hatay'da CHP mitinginde tütsü kazası: Yaşlı kadın yanma tehlikesi atlattı

Defne Çekmece'de Özgür Özel mitinginde yaşandı

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingi sırasında bir kadın tütsü yakarken yaşadığı tehlike kameraya yansıdı.

Miting alanına yakın bir noktada ikamet eden Nuriye Bayrak, yoldan geçenleri selamlamak için elindeki buhardanlığı kullanarak tütsü yaktı ve slogan attı. Slogan attığı sırada içinde yanan kömürün bulunduğu buhardanlık üzerine düştü.

Çevredekiler, 'abla yanıyorsun' diye uyardı; ancak Bayrak uyarılara aldırış etmedi. Vatandaşların hızlı müdahalesi sonucu kadın ciddi yanma yaşamadan kurtarıldı. Olayda Bayrak'ın montu ve eli zarar gördü.

Nuriye Bayrak, olay sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu bahur, nazardan saklar. Düşmanlarından saklar, cenette ilk ağaç bunun ağacı. Elime bir şey olmaz".

O anlar miting alanındaki kameralar tarafından kaydedildi.

HATAY’DA CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN MİTİNGİNDE TÜTSÜ YAKAN YAŞLI KADININ SLOGAN ATARKEN ÜZERİNE KÖMÜRÜ DÜŞEREK YANMA TEHLİKESİ GEÇİRDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI. ÇEVREDEKİLERİN ‘ABLA YANIYORSUN’ SÖYLEMLERİNE ALDIRIŞ ETMEYEN KADININ MONTU VE ELİ ZARAR GÖRDÜ.