Kozan Ülkü Ocakları Orkun Özeller'e Parkta Konuşma İzni Vermedi

Kozan Ülkü Ocakları, Orkun Özeller'in Cumhuriyet Şehidi Kubilay Parkı'nda konuşmasına, geçmişte Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklamaları gerekçe göstererek izin vermedi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:27
Kozan'da ADD konferansı sonrası gerilim

Emekli Albay Orkun Özeller, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen konferans için Adana'nın Kozan ilçesine geldi. Özeller, Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği'nde verdiği konferansın ardından sosyal medya hesabından Cumhuriyet Şehidi Kubilay Parkı'na geleceğini duyurdu.

Bunun üzerine Kozan Ülkü Ocakları, Özeller'in geçmişte Devlet Bahçeli'ye yönelik yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek parkta konuşma yapmasına izin vermedi. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

İzin verilmeyen Özeller ve beraberindeki ekip, Kozan Devlet Hastanesi karşısındaki Atatürk büstü önünde dua ederek kısa bir açıklama yaptı ve ardından ilçeden ayrıldı.

Kozan Ülkü Ocakları Başkanı Murat Mercan konuyla ilgili olarak provokasyon iddiasında bulundu. Mercan, 'Ülkü Ocakları, Türk milletinin şarjöründe kalmış tek kurşundur. Bugün burada bulunmamamızın sebebi; bu şahsın, liderimiz Devlet Bahçeli’ye geçmiş dönemde bazı hakaretlerde bulunup cezaevine düşmesidir. Terörsüz Türkiye uygulamasına karşı çıkmıştır. Netice olarak bu şahıs, evlere şehit ateşinin düşmesini mi istiyor, terörün bitmesini mi istemiyor? Burası liderimizin memleketi, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ‘Kozan milletvekili’ dediği memlekettir ve kimseye çığırtkanlık yaptırmayız' dedi.

Mercan ayrıca, 'Yirmi vatan evladının şehit olduğu gün cezaevinden davul zurna ile oynanmıştır. Bu mu Türk milliyetçiliği? Burada dedesi varmış, dedesi kendisinden daha şereflidir. Bu kadar İncirlik’te görev yaptın, kaç kere dedeninin arkadaşlarının yanına geldin? Şimdi provokatörlük yapmaya geliyorsun. Kozan’ın yolunu mu bilmiyordun? ‘Ben devlet aklıyla hareket ediyorum’ diyormuş. Hangi devletin aklıyla hareket ediyorsun? Bizim devletimizin aklıyla hareket etmediğini, hangi devletin aklıyla hareket ettiğini kendisi çok iyi bilir' ifadelerini kullandı.

Olay sonrası her iki grup da bölgeden olaysız ayrıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

