Avcılar'da Havadan Denetim: 27 Sürücüye Toplam 122.125 TL Ceza

Avcılar İlçe Emniyet ekipleri akşam denetiminde havadan görüntüleme ile kural ihlali yapan 27 sürücüyü tespit ederek toplam 122.125 TL ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 21:43
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 21:43
Hava destekli gözlemle kaçışlar anında tespit edildi

İstanbul Avcılar'da gerçekleştirilen denetimlerde, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam mesai bitiminde bir kontrol operasyonu yürüttü.

Denetimler sırasında kural ihlali yaparak kaçmaya çalışan bazı sürücüler, havadan kamera ile görüntülendi. Tespit edilen sürücüler kısa sürede yakalanarak haklarında cezai işlem uygulandı.

Kural ihlali yapmadığını iddia eden sürücülere, ihlalin gerçekleştiği anlar havadan çekilen görüntüler izletildi ve kayıtlar delil olarak sunuldu.

Yetkililer, yapılan hava destekli denetimlerin trafik güvenliğini artırmayı ve ihlalleri net ve tartışmasız şekilde belgelemeyi amaçladığını vurguladı.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 27 sürücüye 122 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Avcılar’da, havadan takiple kural ihlali yapanlar tek tek yakalandı

Avcılar’da, havadan takiple kural ihlali yapanlar tek tek yakalandı

