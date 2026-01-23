Avcılar'da Havadan Denetim: 27 Sürücüye Toplam 122.125 TL Ceza

Hava destekli gözlemle kaçışlar anında tespit edildi

İstanbul Avcılar'da gerçekleştirilen denetimlerde, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam mesai bitiminde bir kontrol operasyonu yürüttü.

Denetimler sırasında kural ihlali yaparak kaçmaya çalışan bazı sürücüler, havadan kamera ile görüntülendi. Tespit edilen sürücüler kısa sürede yakalanarak haklarında cezai işlem uygulandı.

Kural ihlali yapmadığını iddia eden sürücülere, ihlalin gerçekleştiği anlar havadan çekilen görüntüler izletildi ve kayıtlar delil olarak sunuldu.

Yetkililer, yapılan hava destekli denetimlerin trafik güvenliğini artırmayı ve ihlalleri net ve tartışmasız şekilde belgelemeyi amaçladığını vurguladı.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 27 sürücüye 122 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Avcılar’da, havadan takiple kural ihlali yapanlar tek tek yakalandı