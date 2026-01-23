Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısında yangın

Olay ve müdahale

19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, daha fazla büyümeden önce kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ve olası hasara ilişkin detaylar için ekiplerce inceleme başlatıldı.

Görüntüler

Yangın anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE’DE BİNANIN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU