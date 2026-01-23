Kağıthane'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Kağıthane Seyrantepe Mah. Altınay Caddesi'nde 19.30'da çıkan çatı yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 22:33
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 22:36
Kağıthane'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısında yangın

Olay ve müdahale

19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, daha fazla büyümeden önce kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ve olası hasara ilişkin detaylar için ekiplerce inceleme başlatıldı.

Görüntüler

Yangın anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE’DE BİNANIN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU

KAĞITHANE’DE BİNANIN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU

KAĞITHANE’DE BİNANIN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Apartman Yangını: Odunpazarı'nda Facianın Önüne Geçildi
2
İzmir Menemen'de Silahlı Saldırı: Eski Erkek Arkadaş Gözde Akbaba’yı Vurdu
3
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti
4
İhsangazi'de Minibüsü Alev Alan Vatandaş Kalp Kriziyle Yaşamını Yitirdi
5
Osmaniye'de Mezarlıkta 2 Genç Ölü — Otomobilde Şef Bıçağı ve İsimli Bıçak Bulundu
6
Erbaa’da Müstakil Ev Küle Döndü: Aile Son Anda Kurtuldu
7
Muğla'da 'Daltonlar' ve 'Casperler' Operasyonu: 8 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları