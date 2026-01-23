Kocaeli’de Otomobil Bariyere Saplandı: Sürücü Yaralanmadı

Kocaeli Başiskele'de 34 BG 6900 plakalı Mercedes bariyere saplandı; sürücü yara almadan kurtuldu, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 22:50
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 22:55
Kocaeli’de seyir halindeki bir otomobil, bariyerlere saplanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza Detayları

Kaza, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yan yoldan D-130 Karayolu’na bağlanmaya çalışan 34 BG 6900 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Müdahale ve İnceleme

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

