Antalya'da 4 Gün Mahsur Kalan Genç JAK ve AFAD ile Kurtarıldı

Antalya'da 800 metre rakımlı dağın 650'nci metresinde mahsur kalan Samet Kara, JAK ve AFAD ekiplerinin 10 saatlik çalışmasıyla 5. günde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:26
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi yakınlarındaki yaklaşık 800 metre rakımlı dağın 650'nci metresinde mahsur kalan Samet Kara (29), Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin ortak operasyonuyla sağ salim kurtarıldı.

Kurtarma çağrısı ve ilk ihbarlar

Cumartesi günü dağa çıkıp mahsur kalan Kara, günlerce sesini duyurmaya çalıştı. Pazartesi gecesi, dağlık alandan bir kişinin bağırdığını duyan kum ocağı çalışanları çevreyi kontrol etti. Bölgedeki güvenlik görevlileri yardım çağrısının sarp kayalıkların bulunduğu dağlık alandan geldiğini tespit etti; ilk aramalarda sonuç alınamadı. Ertesi sabah tekrar yardım sesini duyan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ayrıca bölgede ikamet eden bir vatandaşın dağlık alanda bir kişiyi gördüğü ve el salladığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, termal ve kızılötesi kameralı dronlarla yaptıkları aramada mahsur kalan gencin yerini tespit etti; kayaların arasındaki oyuğa sığındığı görülen Kara, ekiplere gönderilen drona el sallayarak sevincini gösterdi.

Zorlu tırmanış ve gece operasyonu

Mahsur kalan kişinin bulunduğu noktanın sarp kayalık ve ulaşımın zor olması nedeniyle AFAD, JAK timlerinden destek istedi. Dağın diğer tarafından dün öğlen tırmanışa başlayan JAK ekipleri, yaklaşık 10 saatlik uğraş sonunda gece saatlerinde Samet Kara'ya ulaştı. Yapılan ilk kontrolde herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.

Yağış ve gecenin ilerlemesi nedeniyle ekipler, gencin güvenli şekilde tahliyesi için bölgede geceyi geçirme kararı aldı. JAK timi, Kara'nın ısınması için ateş yakıp yiyecek ve su verdi; sabah hava aydınlanınca inişe geçildi. Ayağındaki terliği kullanılamaz hale gelen Kara'ya ekipler ayakkabı temin etti ve dağcılık ekipmanlarıyla güvenli şekilde indirildi.

Gencin sözleri ve sağlık kontrolleri

"Allah razı olsun devletimizden. Gelmeseler orada ölecektim ya da kendimi atacaktım. Gece geldiler ateş yaktılar, yemek yedirdiler. Çok minnettarım" diyen Samet Kara, neden dağa çıktığı sorusuna ise "Yıldızları bakacaktım. Canım çok sıkılmıştı" cevabını verdi. Bölgedeki sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan genç, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

