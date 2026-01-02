Avcılar'da Şiddetli Rüzgar: 6 Metrelik Demir Çubuk Otomobile Saplandı

Ambarlı Mahallesi Eray Sokak — Akşam saatleri

Avcılar'da meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan 6 metrelik demir çubuk, park halindeki bir otomobile adeta ok gibi saplandı.

Olay, akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi Eray Sokak'ta yaşandı. Çubuğun koptuğu 5 katlı bina ile otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay anında kaldırımda ve otomobilde kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile saplanan çubuğu keserek çıkardı.

