Erzin'de 3 İşyeri ve 1 Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 işyerine girip 1 motosiklet çalan K.Y., 259 sentetik uyuşturucu hapla yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 00:22
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 00:22
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma sonucu gözaltı

Hatay’ın Erzin ilçesinde üç işyerine girerek hırsızlık yapan ve bir adet motosiklet çalan şüpheli K.Y., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 259 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin üç işyeri ile bir motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

