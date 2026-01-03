Erzin'de 3 İşyeri ve 1 Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma sonucu gözaltı

Hatay’ın Erzin ilçesinde üç işyerine girerek hırsızlık yapan ve bir adet motosiklet çalan şüpheli K.Y., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 259 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin üç işyeri ile bir motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

