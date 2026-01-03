İskenderun'da Hapis Cezasıyla Aranan 3 Kişi Yakalandı ve Tutuklandı

İskenderun'da aranan şahıslar yakalandı

Emniyetin çalışması sonucu üç tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucu, farklı suçlardan hapis cezası bulunan üç kişi yakalandı.

Y.Ö., konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma, dolandırıcılık ve hakaret suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası ile; M.A.A., hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile; C.Ö., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay hapis cezası ile aranmaktaydı ve İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına il genelinde aralıksız devam ediyor.

HAPİS CEZASI İLE ARANAN 3 KİŞİ İSKENDERUN'DA YAKALANDI